LPI-G: Vandalismus an Fahrzeugen
Altenburg (ots)
In der Nacht vom 22.08.2025 auf den 23.08.2025 wurden durch Unbekannte mindestens drei Fahrzeuge in der Knauschen Straße in Altenburg beschädigt. Die Täter hatten an parkenden Fahrzeugen die Kennzeichen umgebogen und dabei Sachschaden verursacht. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Altenburg entgegen.
