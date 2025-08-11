PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter versucht mit Taxi einzureisen

Weil am Rhein (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann versuchte unbehelligt nach Deutschland einzureisen. An der französischen Grenze endete die Fahrt bei der Bundespolizei.

Am Freitag (08.08.2025) haben Einsatzkräfte den 21-Jährigen auf der Palmrainbrücke in Weil am Rhein kontrolliert. Im vergangenen Jahr hatte ein Gericht den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt, die der im Ausland wohnhafte rumänische Staatsangehörige aber nicht bezahlt hat. Darum erließ die Staatsanwaltschaft vor wenigen Monaten einen Haftbefehl. Da der Gesuchte die ausstehende Geldstrafe in Höhe von 800 Euro vor Ort nicht bezahlen konnte, steht ihm jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe bevor.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

