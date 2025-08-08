Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: International gesuchter Straftäter an Bundespolizei überstellt

Weil am Rhein (ots)

Ein mit vier Haftbefehlen gesuchter Mann ist von den Schweizer Behörden an die Bundespolizei überstellt worden. Nachdem er abtauchte, erfolgte die Fahndung auch europaweit. Jetzt sitzt der 43-Jährige in Haft.

Drei nationale sowie ein Europäischer Haftbefehl bestanden gegen den deutschen Staatsangehörigen. Wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verurteilten zwei Gerichte den Mann zu einer insgesamt 20-monatigen Freiheitsstrafe, die er jedoch nicht antrat. Zudem bestand ein weiterer Haftbefehl aufgrund einer Verurteilung wegen eines Betäubungsmitteldeliktes. Hier sollte der Mann eine Geldstrafe von 400 Euro bezahlen, was er jedoch unterließ. Da er auch die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, erließen die Justizbehörden auch hier Haftbefehl. Wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung, suchten die deutschen Justizbehörden seit Januar dieses Jahres europaweit nach ihm. In der Schweiz konnte der Gesuchte kürzlich festgenommen werden. Am Donnerstag, dem 7. August 2025 erfolgte die Überstellung am Autobahnübergang Weil am Rhein. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und führte ihn einem Haftrichter vor. Daraufhin erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

