POL-NI: Aufmerksame Passanten verhindern großen Flächenbrand im Bereich Rodenberg

Rinteln (ots) - (jp) ) In der Nacht von Freitag, 18.07.2025, auf Samstag, 19.07.2025, ist in der Rintelner Nordstadt eine Sitzbank entwendet worden. Die Polizei Rinteln hat ein entsprechendes Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Rinteln unter 05751-96460 in Verbindung zu setzten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle Hasphurtweg 3 31737 Rinteln Telefon: ...

