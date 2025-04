Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (28.04.2025), gegen 13:45 Uhr, war ein 29-Jähriger mit einem Motorroller auf der Bessemerstraße in Fahrtrichtung Falkenstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Schanzstraße kam es zur Kollision mit einem 35-jährigen Autofahrer, welcher auf der Schanzstraße in Richtung Goethestraße fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme erlangten die Polizeikräfte Hinweise darauf, dass der 29-Jährige unter Drogeneinfluss stand, weswegen ihm in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem war sein Roller nicht versichert.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell