Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Bahnhof Waldshut

Waldshut-Tiengen (ots)

Ein wegen Körperverletzung verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist am Bahnhof Waldshut gefasst worden. Er sitzt nun in Haft.

Anfang des vergangenen Jahres hatte ein Gericht den tunesischen Staatsangehörigen wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 881 Euro verurteilt, die der 25-Jährige aber nicht bezahlte. Da er auch die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, erließen die Justizbehörden vor wenigen Tagen Haftbefehl. Am Donnerstagnachmittag (07.08.2025) geriet der Gesuchte in eine Kontrolle der Bundeszollverwaltung, die ihn zuständigkeitshalber an die Bundespolizei übergab. Da er den geforderten Betrag nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme und die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

