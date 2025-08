Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Totalgefälschte Fahrerlaubnis sichergestellt

Weil am Rhein (ots)

Am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn, konnte eine gefälschte Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen werden. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein.

Ein 27-Jähriger eritreischer Staatsangehöriger geriet am frühen Dienstagmorgen (05.08.2025), in einem Fernreisebus von Italien kommend, in die Kontrolle der Bundespolizei. In seinem Reisegepäck fanden die Einsatzkräfte eine totalgefälschte ugandische Fahrerlaubnis, die auf den Mann ausgestellt war. Wegen des Verdachts des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell