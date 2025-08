BPOLI-WEIL: Mann versucht mit Ausweis seines Bruders einzureisen

Weil am Rhein (ots) - Ein wegen eines Drogenvergehens verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann, ist im Fernreisebus aus der Schweiz kommend festgenommen worden. Am Freitagabend (01.08.2025) geriet der slowakische Staatsangehörige am Autobahnübergang Weil am Rhein, in die Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung des 34-Jährigen stellten die ...

