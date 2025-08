Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Grenzübergang Breisach

Breisach am Rhein (ots)

Eine wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilte und mit Haftbefehl gesuchte Frau, konnte bei der Einreise aus Frankreich festgenommen werden.

Die französische Staatsangehörige reiste am Sonntagabend (03.08.2025) nach Deutschland ein, als sie in die Kontrolle geriet. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die 43-Jährige seit Januar dieses Jahres mit Haftbefehl gesucht war. Da sie nach der rechtskräftigen Verurteilung im vergangenem Jahr weder die Geldstrafe in Höhe von 2.500 Euro bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließ die zuständige Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Da die in Frankreich wohnhafte Frau auch vor Ort die geforderte Summe nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme und die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt für Frauen.

