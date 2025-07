POL-PDKL: Wer hat die Tür eingetreten?

Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagabend kamen sich in der Lauterstraße zwei Autos in die Quere, was in einem Unfall endete. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 29-Jähriger gegen 19 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Lauterstraße in Richtung Berliner Brücke unterwegs. An der Einmündung zur Mühlstraße wollte er nach links in diese einbiegen. Als seine Ampel Grün wurde, fuhr er los. Hier übersah er eine Mercedes ...

