POL-PDKL: Beim Linksabbiegen Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagabend kamen sich in der Lauterstraße zwei Autos in die Quere, was in einem Unfall endete. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 29-Jähriger gegen 19 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Lauterstraße in Richtung Berliner Brücke unterwegs. An der Einmündung zur Mühlstraße wollte er nach links in diese einbiegen. Als seine Ampel Grün wurde, fuhr er los. Hier übersah er eine Mercedes C-Klasse, die ihm entgegenkam und geradeaus in Richtung Ludwigstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, wobei der 37-jährige Mercedes-Fahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt wurden. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnten die beiden ab. Die Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. |kfa

