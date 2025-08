Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter kann 18.000 Euro nicht bezahlen und muss in Haft

Rheinheim (Küssaberg) (ots)

Ein seit einem Jahr mit Haftbefehl gesuchter Steuerhinterzieher konnte nun nach der Einreise aus der Schweiz festgenommen werden.

Am Donnerstagmittag (31.07.25) geriet der deutsche Staatsangehörige in Rheinheim (Küssaberg) in eine Zollkontrolle. Bei der Überprüfung durch die Einsatzkräfte des Hauptzollamtes Singen stellte sich heraus, dass gegen den 50-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Im Frühjahr des vergangenen Jahres verurteilte ein deutsches Gericht, den in der Schweiz wohnhaften Mann zu einer Geldstrafe. Da er weder die Gerichtschulden, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, schrieb ihn die Staatsanwaltschaft zur Festnahme aus. Die zuständige Bundespolizei nahm den Mann fest und lieferte ihn zur Verbüßung der mehrmonatigen Ersatzfreiheitsstrafe in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt ein.

