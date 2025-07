Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Person mit Einreisesperre im Fernbus bei Weil am Rhein gestoppt

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle einen 37-jährigen mit einer Einreisesperre im Fernbus aus der Schweiz kommend festgestellt.

Am frühen Mittwochmorgen (30.07.25) geriet ein irakischer Staatsangehöriger am Grenzübergang, Weil am Rhein - Autobahn in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann erst zwei Tage zuvor von den deutschen Behörden nach Italien abgeschoben worden war. Die zuständige Ausländerbehörde erließ in diesem Zusammenhang ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot gegen den 37-Jährigen und schrieb ihn für den Fall der Wiedereinreise zur Festnahme aus. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und wies den Mann in die Schweiz zurück.

