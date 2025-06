Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 4-Monate Freiheitsstrafe - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Essen (ots)

Am Nachmittag des 01.Juni unterzogen Einsatzkräfte am Essener Hauptbahnhof einen deutschen Staatsangehörigen einer Personenkontrolle. Die Staatanwaltschaft fahndete bereits nach ihm.

Gegen 15:00 Uhr kontrollierten Beamte am Hauptbahnhof Essen den 44-Jährigen. Er führte keine Ausweisdokumente mit sich und somit überprüften die Uniformierten die Fingerabdrücke des Mannes. Dort wurden sie auf einen offenen Haftbefehl aufmerksam.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg suchte den in Mülheim an der Ruhr Wohnhaften aufgrund des Erschleichens von Leistungen in sieben Fällen. Der Verurteilte muss eine Freiheitsstrafe von vier Monaten verbüßen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen überstellten die Bundespolizisten den Deutschen an die Justizvollzugsanstalt.

