BPOL NRW: Großes in der Hosentasche: Bundespolizei findet Schlagstock

Düsseldorf (ots) - Am vergangenen Wochenende (30.-31.05./01.06.2025) nahm die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf drei Reisende fest, nach denen per Haftbefehl gesucht wurde. Am Freitagabend wurde zu Beginn ein 53-jähriger türkischer Staatsangehöriger kontrolliert, der beabsichtigte, nach Kayseri/Türkei zu fliegen. Hier stellten die Beamten fest, dass der Mann ...

mehr