Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann zeigt sein Geschlechtsteil - Bundespolizei sucht Zeugen

Hamm (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Sonntagabend (01. Juni) einer 20-Jährigen in schamverletzender Weise präsentiert. Im Personentunnel des Hauptbahnhofs begegnete die Frau dem dunkelhäutigen Mann, als der in seine geöffnete Hose griff und sein Geschlechtsteil herausholte. Die junge Frau zeigte sich äußerlich unbeeindruckt und ignorierte den Mann, der sich daraufhin in Richtung Gleis 1 entfernte, während die Geschädigte die Bundespolizei zur Anzeigenerstattung aufsuchte. Wie später anhand von Videoaufzeichnungen ermittelt wurde, bestieg er den abfahrbereiten Regionalexpress nach Köln und Aachen.

Der Unbekannte ist schlank, trug eine Camouflagehose, ein dunkles Oberteil sowie weiße Kopfhörer über einem dunklen Basecap. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen und Erregung öffentlichen Ärgernisses eingeleitet.

Die Bundespolizei sucht eventuelle weitere Geschädigte und Zeugen, die den Exhibitionisten identifizieren können. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 mit der Bundespolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell