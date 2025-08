BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt verbotenes Pfefferspray sicher

Weil am Rhein (ots) - Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle einen 37-jährigen mit einer Einreisesperre im Fernbus aus der Schweiz kommend festgestellt. Am frühen Mittwochmorgen (30.07.25) geriet ein irakischer Staatsangehöriger am Grenzübergang, Weil am Rhein - Autobahn in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich ...

mehr