Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwölffach Gesuchter in Weil am Rhein gefasst

Weil am Rhein (ots)

Ein 24-Jähriger, der versuchte zu Fuß nach Deutschland einzureisen, scheiterte an den Grenzkontrollen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück.

Am frühen Donnerstagmorgen (07.08.2025) gegen 00:30 Uhr, geriet der algerische Staatsangehörige in Weil am Rhein - Friedlingen, in die Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen ihn im Fahndungsbestand ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland vorlag. Zudem lagen elf Ersuchen von Staatsanwaltschaften vor, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln. Ihm werden diverse Straftaten wie Diebstahl, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und wies den Mann in die Schweiz zurück.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell