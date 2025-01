Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Viele Verkehrsunfälle durch Glatteis - bitte vorsichtig fahren oder gehen

Mönchengladbach (ots)

Auf glatten Straßen ist es heute Morgen, 8. Januar, bis 11 Uhr auf den Mönchengladbacher Straßen zu insgesamt 39 witterungsbedingten Verkehrsunfällen gekommen.

23 mal blieb es bei einem Sachschaden, 12 Personen verletzten sich leicht.

Vier Personen verletzten sich schwer und mussten mit Knochenbrüchen und/oder Gehirnerschütterungen im Krankenhaus behandelt werden.

Um 8.30 Uhr stürzte ein E-Bike-Fahrer auf der Lürriper Straße in Lürrip. Ein Radfahrer wollte gegen 8.50 Uhr in Bettrath-Hoven von der Asdonkstraße nach links in die Straße Am Overstieg abbiegen. Dabei rutschte der Mann aus und fiel hin. Auf der Duvenstraße in Mülfort verletzte sich gegen 9.20 Uhr ein E-Scooter-Fahrer schwer. Auf der Kreuzung Scharnhorststraße / Rheinbahnstraße in Eicken kam gegen 9.50 Uhr eine 58-jährige Radfahrerin zu Fall.

Außerdem nahmen die eingesetzten Beamten eine Anzeige wegen Fahrerflucht auf. Gegen 9.30 Uhr meldete eine Zeugin, dass auf der Voosener Straße ein Auto gegen einen Laternenmast gefahren sei und diese dabei stark beschädigt habe. Die Ermittlungen zum Halter bzw. Fahrer des Autos dauern an.

Die Polizei warnt: Auch in den kommenden Tagen kann es glatt auf Straßen, Fahrrad- und Gehwegen werden. Ab Mittwochabend könnte laut Wetterbericht zur Glätte Schnee hinzukommen.

Bitte fahren Sie mit dem Auto, Fahrrad, Motorrad, Scooter oder Roller besonders vorsichtig. Halten Sie größeren Abstand zum Vordermann. Bremsen sie sanft. Lenken sie nicht hektisch. Seien sie auch als Fußgänger achtsam. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell