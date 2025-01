POL-MG: Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen, 4. Januar, einen weißen Citroen Jumper an der Straße Am Ringerberg gestohlen. Nach Angaben des Fahrers hatte er das Firmenfahrzeug am Freitag um 16 Uhr geparkt. Als er am Samstag gegen 9 Uhr zu dem Transporter an dem Parkplatz zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet ...

