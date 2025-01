POL-PDNR: Versuchter PKW Aufbruch

Alsdorf (ots) - Am Donnerstag, den 23.01.2025, ereignete sich zwischen 18:15 Uhr und 18:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Alsdorf. Ein PKW kam aus Richtung Grünbebach und touchierte in Höhe der Hausnummer 133 den dortigen Fahrbahnteiler. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen abgerissen und gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geschleudert. Es entstand ...

