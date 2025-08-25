Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei überwältigt Mann mit Schreckschusswaffe

Rostock (ots)

Am Sonntagabend, den 24.08.2025, kam es gegen 18:15 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz im Rostocker Stadtteil Evershagen.

Ein Hinweisgeber aus dem Martin-Andersen-Nexö-Ring meldete über den Notruf, dass ein Mann im Hausflur eines Mehrfamilienhauses andere Bewohner verbal bedroht haben soll. Beim Eintreffen der Beamten öffnete der 43-jährige Deutsche den Einsatzkräften die Wohnungstür mit einer Schreckschusswaffe in der Hand. Die Beamten stellten in der Situation fest, dass der Verschluss der Waffe arretiert und nicht beschussfähig war. Der Mann konnte entwaffnet und anschließend gefesselt werden. Aufgrund des Verhaltens des Beschuldigten wurde eine Notärztin hinzugezogen. Diese wies den Mann aufgrund der psychischen Ausnahmesituation in eine Klinik ein.

Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen des Androhens von Straftaten sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell