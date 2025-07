POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen Roller- und Autofahrer

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (21.07.2025, zwischen 0 und 4 Uhr), wurden das vordere Kennzeichen eines grauen VW Golfs in der Bleichstraße gestohlen. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Darija Jung Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

