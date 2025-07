POL-PPRP: E-Scooter gestohlen - Wer hat was gesehen?

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (21.07.2025), gegen 8 Uhr, missachtete ein 34-jähriger Autofahrer an einer Parkplatzausfahrt in der Von-Kieffer-Straße die Vorfahrt eines querenden 74-jährigen Fahrradfahrers. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt. Der 74-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde durch den Zusammenstoß beschädigt und ist nicht mehr fahrtauglich. ...

