Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldungen für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 31.05.2025

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch auf Firmengelände

Zwischen Mittwochnachmittag gegen 16:15 Uhr und Freitagabend 18:00 Uhr kam es in der Ludwig-Erhard-Straße zu einem Einbruch auf einem Firmengelände. Es wurden zwei Rasenmäher entwendet. Die Schäden am Gebäude belaufen sich auf ca. 500 Euro.

Michelbach a.d. Bilz: Brand eines Traktors wegen technischen Defekts

Am Freitagmittag gegen 12:31 Uhr wurde ein Brand in der Raiffeisenstraße gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass in der Halle des dortigen Bauhofs ein Traktor brannte. Da die Halle verschlossen war und das Fzg. seit ein paar Tagen nicht mehr benutzt wurde, wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell