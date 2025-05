Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 31.05.2025

Aalen (ots)

Schwaikheim: Hubschrauber zur Vermisstensuche

Seit dem 30.05.2025 gegen 11:00 Uhr wird eine 65-jährige Frau vermisst. Die Dame hat blonde Haare, ist ca. 170 cm groß, schlank. Bei der Suche waren auch Rettungshunde und ein Polizeihubschrauber (zw. 00:25 bis 01:16 Uhr) im Einsatz. Bislang konnte die Dame nicht gefunden werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Remshalden-Geradstetten: Pkw streift Fahrrad

Am Freitagnachmittag gegen 17:54 Uhr kam es in der Schönbühlstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Pkw streifte das Fahrrad, so dass der 39-jährige Radfahrer danach stürzte und sich leicht verletzte. Der Pkw-Fahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell