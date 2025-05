POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schulgebäude beschmiert, Alkoholisiert gegen Fassade gefahren

Aalen (ots) - Crailsheim/Tiefenbach: Diebstahl aus Pkw Am Dienstag in einem Zeitraum von 17 bis 19 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Pkw in der Straße "An der Eulenburg" ein Geldbeutel mit samt Inhalt entwendet. Neben Bargeld waren in diesem eine Bankkarte. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall geben ...

