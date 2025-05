Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstahl - Security angegriffen - Sonstiges

Aalen (ots)

Ellwangen: E-Bike entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag, 12:00 Uhr und Freitag, 01:00 Uhr, ein E-Bike der Marke Ghost, welches vor einem Mehrfamilienhaus in der Peutingerstraße abgestellt war. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib das E-Bikes nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Adelmannsfelden: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Am Donnerstag gegen 14:35 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit einer Kawasaki die K3233 von Neuler in Richtung Burghardsmühle. In einer Rechtskurve kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund von dort befindlichem Kies verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit der Leitplanke. Hierbei verletzte er sich leicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.200 Euro.

Ellwangen: Diebstahl aus Pkw

An einem VW, der in der Wolfgangstraße abgestellt war, wurde am Donnerstag zwischen 11:30 Uhr und 13:35 Uhr von Unbekannten die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen, um in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Im Anschluss wurde das Fahrzeug sowie das Handschuhfach durchwühlt und ein Laptop sowie ein Headset entwendet. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Ellwangen: Einsatz in der LEA

Am Donnerstag um ca. 13:25 Uhr wurde die Polizei in die LEA in der Georg-Elser-Straße gerufen. Dort wurde ein Sicherheitsmitarbeiter von einem 34-jährigen Bewohner beleidigt und körperlich angegangen. Es wurde festgestellt, dass der 34-Jährige eine Rasierklinge unter seiner Oberlippe hatte. Deshalb wurde er bis zum Eintreffen der Polizei vom Sicherheitsdienst fixiert. Ein von den Beamten freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,8 Promille. Da sich der Mann weiterhin aggressiv zeigte, wurde er anschließend in Gewahrsam genommen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Dienstag, zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr, auf einem Firmenparkplatz in der Dalkinger Straße einen dort abgestellten Opel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen: Pedelec-Fahrer stürzt

Ein 58-jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstag gegen 15:40 Uhr den Sieben-Kurven-Weg. Als er aufgrund eines Fußgängers seine Fahrt verlangsamen wollte, bremste er zu stark und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht. Am Pedelec entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Bargau: Security angegriffen

Bei einem Fest in der Himmelreichstraße wurde gegen 21:35 Uhr zunächst ein Security-Mitarbeiter von einem 25-Jährigen geschlagen. Im weiteren Verlauf gingen mehrere Personen auf die anwesenden Security-Mitarbeiter los und schlugen bzw. beleidigten diese. Aufgrund dessen wurde die Polizei hinzugerufen. Durch die eintreffende Polizei sollten die Personalien der Angreifer erhoben werden. Einer der Angreifer beleidigte und bedrohte daraufhin einen Polizisten. Der Beamte brachte daraufhin den 27-jährigen Angreifer zu Boden und erklärte ihm die vorläufige Festnahme. Ein weiterer Angreifer versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Aufgrund seines Alkoholeinflusses stürzte er jedoch alleinbeteiligt und konnte daraufhin kontrolliert werden. Die beiden Angreifer wiesen einen Alkoholgehalt von 2,14 Promille sowie 1,26 Promille auf.

Schwäbisch Gmünd: PKW beschädigt

An einem BMW, der am Donnerstag zwischen 19 Uhr und 22 Uhr in der Bocksgasse geparkt war, wurde in dieser Zeit die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Lorch: Diebstahl vom Wertstoffhof

Am Donnerstag gegen 17:45 Uhr konnten zwei Personen beobachtet werden, die sich unberechtigt im Innenbereich des Wertstoffhofes aufhielten. Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnten daraufhin zwei Männer im Alter von 51 Jahren und 18 Jahren angetroffen und kontrolliert werden. In ihrem Fahrzeug fanden die Beamten Elektroschrott im Wert von etwa 500 Euro. Darunter eine Vielzahl von Smartphones, Staubsaugerroboter, Laptops und sonstiges.

Mögglingen: Parkenden PKW beschädigt

Ein BMW, der am Mittwoch zwischen 6:30 Uhr und 17 Uhr auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Straße Im Wert abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580.

Schwäbisch Gmünd: PKW beschädigt

Am Dienstag zwischen 16:30 Uhr und 19 Uhr wurde ein Pkw, der auf dem Parkplatz eines Modehauses in der Baldungsstraße abgestellt war, durch einen Unbekannten beschädigt. Hierdurch entstand ein deutlicher Schaden an der hinteren Fahrzeugtür. Derzeit ist unklar, ob es sich um eine Sachbeschädigung oder eine Unfallflucht handelt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Reifen beschädigt

An einem PKW, der in der Buchstraße geparkt war, wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Reifen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. An einem weiteren Fahrzeug wurde die Luft aus einem Reifen abgelassen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd entgegen. Tel.: 07171 3580.

