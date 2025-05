Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Handballtor gestohlen - Versuchte Einbrüche - Zwei Radfahrer nach Unfall verletzt - Betrunkener Autofahrer greift Polizisten an

Aalen (ots)

Welzheim: Handballtor gestohlen

Zwischen Freitag (23.05.2025), 23:00 Uhr und Samstag (24.05.2025), 09:00 Uhr wurde ein Handballtor, das sich auf einem Pkw-Anhänger am Welzheimer Kirchplatz befand, gestohlen. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Tores nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Alfdorf-Pfahlbronn: Versuchter Einbruch

Am Mittwochabend gegen 20:10 Uhr versuchte ein bisher unbekannter Dieb in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße einzubrechen. Da der Einbrecher beim Versuch, ins Innere des Hauses zu gelangen, gestört wurde, flüchtete er. Er wurde wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, von korpulenter Statur, Vollbart und Brillenträger. Zur Tatzeit soll er einen blauen Pullover und eine schwarze Hose getragen und einen schwarzen Rucksack mitgeführt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Einbruchsversuch in Kiosk

In der Nacht auf Donnerstag gegen 2:10 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in einen Kiosk in der Schorndorfer Straße einzubrechen. Da die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Täter unverrichteter Dinge wieder. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Zwei Radfahrer nach Unfall verletzt

Ein 42 Jahre alter Radfahrer und eine 34-jährige Radfahrerin befuhren am Donnerstag gegen 11:45 Uhr die Straße Hammerschlag. Als ihnen Fußgänger entgegenkamen, wichen sie nach rechts aus, hierbei kam es zur Berührung der beiden Räder, woraufhin beide Radfahrer stürzten. Die 34-Jährige erlitt schwere, der 42-Jährige leichte Verletzungen. Beide waren mit über einem Promille deutlich alkoholisiert.

Backnang-Maubach: Betrunkener Autofahrer greift Polizisten an

Aufgrund von Zeugenhinweisen ergab sich der Verdacht, dass ein 52 Jahre alter Ford-Fahrer deutlich alkoholisiert unterwegs war. Das Fahrzeug wurde schließlich in der Wiener Straße angetroffen, der sichtlich betrunkene Fahrer saß schlafend auf dem Fahrersitz. Als der Mann anschließend zur Blutentnahme mit ins Krankenhaus genommen werden sollte, wehrte er sich und versuchte, die Beamten zu schlagen. Dem 52-Jährigen wurden schließlich Handschließen angelegt, anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun gleich mit mehreren Anzeigen rechnen.

