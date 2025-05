Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Aquaplaning Unfall

Am Mittwochabend gegen 21:18 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer die Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshauen und Schwäbisch Hall verlor er auf dem linken Fahrstreifen aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über den Mercedes-Benz, kam ins Schlingern und prallte seitlich mit dem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 64-jährigen Ford-Fahrer zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro und sie mussten beide abgeschleppt werden.

Michelfeld: Vorfahrt missachtet

Am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr wollte eine 60-jährige Lenkerin eines Peugeot von der Hallerstraße nach links in die Daimlerstraße abbiegen und übersah hierbei den von Michelfeld auf der Bundesstraße 14 in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall fahrenden 51-jährigen Opel-Fahrer und es kam zum Unfall. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Opel-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell