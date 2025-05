POL-AA: Gaildorf - Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Ellwangen: Unfallflucht Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Mittwoch, zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr, auf einem Parkplatz am Berufsschulzentrum in der Berliner Straße einen dort abgestellten VW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das ...

