Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw, Widerstand gegen Polizeibeamte, Sachbeschädigung, Auseinandersetzung sowie Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim/Tiefenbach: Diebstahl aus Pkw

Am Dienstag in einem Zeitraum von 17 bis 19 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Pkw in der Straße "An der Eulenburg" ein Geldbeutel mit samt Inhalt entwendet. Neben Bargeld waren in diesem eine Bankkarte. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Nach einem vorangegangenen Streit auf einer privaten Feier wurde am Donnerstag gegen 3:20 Uhr ein 42-jähriger Mann in Gewahrsam genommen und auf das Polizeirevier Crailsheim verbracht. Dort widersetze sich dieser den Anweisungen der Polizeibeamten, leistete Widerstand und schlug gezielt nach einem Beamten. Durch den Widerstand wurde ein Beamter leicht verletzt sowie auch der 42-Jährige, welcher anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum gebracht werden musste. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Kreßberg: Sachbeschädigung an Pkw

Durch eine unbekannte Person wurde zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 11 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg bei Unterstelzhausen ein geparkter Pkw des Herstellers Audi durch körperliche Gewalt beschädigt. Hierbei wurde der rechte vordere Kotflügel sowie der rechte Außenspiegel beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro entstand. Zeugen, welche verdächtige Beobachten machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Schwäbisch Hall: Auseinandersetzung mit Verletzung

In der Donnerstagfrüh gegen 5:40 Uhr kam es in der Straße "Hafenmarkt" vor einer Diskothek zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei wurde ein 22-jähriger durch eine bislang unbekannte Person ins Gesicht geschlagen, seine Brille hierdurch beschädigt, sowie leicht verletzt. Anschließend soll der Unbekannte in ein Fahrzeug gestiegen sein und sich unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt haben. Mögliche Zeugen können sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 0791 4000 melden.

Oberrot: Verkehrsunfall mit Verletztem

Am Donnerstag gegen 11:25 Uhr kam ein 37-jähriger Motorradfahrer auf der L1050 zwischen Hausen und Oberrot infolge von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf das Bankett. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte auf die linke Seite und schleuderte über einen angrenzenden Gehweg. In einer nahegelegenen Böschung kam er schließlich zu Fall. Das Motorrad kam wenige Meter weiter zum Stillstand. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, an seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zur weiteren Untersuchung wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell