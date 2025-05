Polizeipräsidium Aalen

Schorndorf: Infostände der Verkehrsprävention zum Thema "Pedelecunfälle"

Bei Verkehrsunfällen mit Verletzten unter Beteiligung von Pedelecs ist der Anteil der Senioren im Vergleich zum Bevölkerungsanteil deutlich höher. Mit zunehmendem Alter nimmt die Verletzungsgefahr bei Verkehrsunfällen für Fahrrad- und Pedelecfahrer zu. Durch das höhere Gewicht sowie die leichter zu erreichenden höheren Geschwindigkeiten von Pedelecs steigt auch das Unfallrisiko an. So war auch im Jahr 2024 in Waiblingen und Schorndorf eine Zunahme schwerer Pedelecunfälle unter Beteiligung von Senioren zu verzeichnen. Aus diesem Grund bietet die polizeiliche Verkehrsprävention in der kommenden Woche während der Wochenmärkte Beratungen an und gibt Tipps, wie sich zukünftig die Unfallzahlen reduzieren oder zumindest deren schwere Folgen vermeiden lassen können. Parallel hierzu werden auch vermehrt Fahrrad- und Pedelec-Kontrollen stattfinden.

An folgenden Tagen sind Beamte der Verkehrsprävention an den Infoständen vor Ort:

Montag, 02.06.2025 zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr am Postplatzforum in Waiblingen sowie am

Dienstag, den 03.06.2025 zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Wochenmarkt.

