Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl aus PKW - Holz entwendet - Unfall

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Ein VW Golf, welcher in der Apothekergasse geparkt war, wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden in Höhe von etwa 500 Euro wurde am Freitag gegen 11:55 Uhr festgestellt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Riesbürg-Utzmemmingen: Holz entwendet

Mehrere 4 bis 5 Meter lange Baumstämme, insgesamt etwa 4,9 Festmeter Holz wurden zwischen dem 12.05.25 und dem 20.05.25 in Utzmemmingen auf dem Flurstück 504 entwendet. Das Flurstück befindet sich bei der Tennisanlage in Riesbürg-Utzmemmingen. Der Größe und Menge der Stämme nach, dürfte ein größeres Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Hinweise auf den Diebstahl des Holzes im Wert von etwa 440 Euro nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 96020 entgegen.

Böbingen: Vorfahrt missachtet

Am Freitag um kurz vor 10 Uhr befuhr ein 83-jähriger Lenker eines VW die Landstraße 1162. An einer dortigen Kreuzung übersah er einen bevorrechtigten Mercedes, der von einem 31-Jährigen gelenkt wurde und stieß mit diesem Fahrzeug zusammen. Durch den Aufprall überschlug sich der VW und prallte danach noch gegen einen weiteren PKW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro. Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Lorch-Waldhausen: Diebstahl aus PKW

Aus einem vermutlich nicht verschlossenen Toyota, der in der Traubenstraße geparkt war, wurde zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr, aus der Mittelkonsole Bargeld im Wert von etwa 50 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 9219680 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell