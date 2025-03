Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Riet: Ball gerät zwischen die Räder - Radfahrer gestürzt und schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Samstag (08.03.2025) gegen 17:00 Uhr ereignete sich in der Von-Reischach-Straße in Riet ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Pedelec-Fahrer. Der 73-jährige Zweiradlenker fuhr von einer dortigen Sporthalle kommend in Richtung Von-Reischach-Straße. In diesem Bereich spielten zwei kleine Kinder mit einem Ball. Beim Vorbeifahren rollte der Ball zwischen die Räder des Pedelecs, infolgedessen stürzte der Senior und zog sich schwere Verletzungen zu. Die mutmaßliche Großmutter der spielenden Kinder kam kurze Zeit später an den Unfallort und leistete erste Hilfe. Der 73-Jährige begab sich anschließend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Nach Entlassung aus dem Krankenhaus meldete der Senior den Unfall der Polizei. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Insbesondere wird die hilfeleistende Person gebeten sich zu melden. Diese können sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell