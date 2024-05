Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Geldstrafe nicht vollständig bezahlt, Haftbefehl vollstreckt.

Hannover (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Hannover hat am 2. Mai einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vollstreckt. Ein 32-jähriger wollte am Nachmittag nach London fliegen, als die Beamten bei der Kontrolle seiner Personalien feststellten, dass der Mann aus einer Verurteilung wegen des Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in mehreren Fällen die ursprüngliche verhängte Strafe von 90 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro nicht vollständig bezahlt hatte. Aus diesem Urteil waren noch 23 Tagessätze Restersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen, oder 690 Euro zu begleichen. Weiterhin waren noch 10 Euro Restgeldstrafe aus einer weiteren Verurteilung nicht bezahlt. Da der Mann seine Reise nach London nicht gefährden wollte, zahlte er die fehlenden Beträge in Höhe von 700 Euro bei den Beamten vor Ort und konnte so seinen Flug erreichen.

