POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 31.05.2025

Schwäbisch Gmünd: Zeugen gesucht nach Unfall

Zwischen dem 28.05.25 ca. 17:00 Uhr bis 30.05.25 gegen 09:00 Uhr kam es im Bereich Klarenbergstraße / Mozartstraße zu einem Unfall beim Ausparken. Der Opel einer 56-jährigen Dame wurde durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter 07171/358-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Ellwangen: Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl

Bereits am frühen Freitagmorgen zwischen 03:00 - 03:30 Uhr kam es in der Virngrundstraße zu einem versuchten Pkw-Aufbruch. Ein unbekannter, männlicher Täter versuchte eine Tür eines SEAT, welcher in einer Hofeinfahrt stand, zu öffnen. Da diese verschlossen war, flüchtete er. Das Polizeirevier Ellwangen bittet mögliche Zeugen, sich unter 07961/9300 zu melden.

Ellwangen-Schrezheim: Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der K3333 zwischen Espachweiler und Schrezheim zu mehreren Sachbeschädigungen. Auf einer Länge von ca. 400 Metern wurden durch unbekannte Täter mehrere Leitpfosten sowie ein Wegweiser aus dem Boden gerissen und auf die Straße geworfen. Mögliche Tatzeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07961/9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer leicht verletzt nach Sturz

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Pfitzerstraße gegen 01:15 Uhr zu einem Alleinbeteiligten Sturz einer 38-jährigen Radfahrerin. An ihrem Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro.

