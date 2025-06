Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (213/2025) Mutmaßliches Täterduo vom Göttinger Bahnhof ermittelt - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach zwei unbekannten jungen Männern, die am Morgen des 9. Februar 2025 auf dem Bahnhofsvorplatz in Göttingen binnen weniger Minuten gleich für zwei gewalttätige Übergriffe verantwortlich gewesen sein sollen (wir berichteten), konnte am Freitag (27.06.25) eingestellt werden.

Die mutmaßlichen Täter stehen inzwischen namentlich fest. Es handelt sich um zwei junge Männer aus Nordhessen.

Die Pressemitteilung (Nr. 210 vom 26.06.25) mit den Bildern der ursprünglich Gesuchten wurde aus dem Presseportal entfernt.

Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell