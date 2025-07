Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall in der Bruchwiesenstraße - Autofahrerin verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (21.07.2025, gegen 21:10 Uhr), stießen ein 26-jähriger Autofahrer und eine 25-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Maudacher Straße/Bruchwiesenstraße zusammen. Der 26-Jährige fuhr in Richtung Maudauch und verlor an der Kreuzung, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle. Als Folge kollidierte er mit der entgegenkommenden 25-Jährigen. Die 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos sind nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es ist ein Gesamtschaden in Höhe von 25.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell