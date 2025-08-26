Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kleinkrafträder in Bad Doberan im Fokus von Einbrechern

Bad Doberan (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, nachdem es in Bad Doberan vermeintlich in der Nacht vom 24.08. zum 25.08.2025 zu Diebstahlshandlungen aus Garagen gekommen ist.

Am 25.08.2025 informierte ein Hinweisgeber die Polizei in Bad Doberan über den Einbruch in gleich vier Garagen in der örtlichen Ehm-Welk-Straße. Die bislang unbekannten Täter haben sich augenscheinlich gewaltsam Zutritt zu den Garagen verschafft und im Weiteren ein Moped sowie ein Kleinkraftrad des Herstellers Yamaha samt zweier Schutzhelme entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird gegenwärtig mit mindestens 10.000 Euro beziffert. Personen, die mögliche Angaben zum Sachverhalt oder dem Verbleib der entwendeten Kleinkrafträder machen können, werden ebenso gebeten sich in diesem Fall bei der Polizei in Bad Doberan unter 038203-560 zu melden.

