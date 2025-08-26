PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HRO: SEK Einsatz in Rostock

Rostock (ots)

Am 25.08.2025 gegen 17:30 Uhr kam es in der Willem-Barents-Straße in 
Rostock zu einem polizeilichen Einsatz.

In einer Wohnung befand sich eine 43-Jährige männliche deutsche 
Person in einem psychischem Ausnahmezustand.
Es bestand die akute Gefahr einer Selbst- sowie einer 
Fremdgefährdung.
Zur Einsatzbewältigung wurden neben Einsatzkräften der Feuerwehr auch
Spezialeinsatzkräfte der Polizei hinzugezogen.
Durch die Feuerwehrkräfte wurden vor dem Gebäude Sprungtücher 
vorbereitet.
Mit dem Eintreffen der Spezialeinsatzkräfte der Polizei vor Ort 
verließ die männliche Person eigenständig die Wohnung und konnte 
durch die Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht werden.

Im Anschluss wurde diese zur weiteren medizinischen Behandlung in 
eine nahgelegene Klinik verbracht.

Mirco Kurzhals
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

