Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: SEK Einsatz in Rostock

Rostock (ots)

Am 25.08.2025 gegen 17:30 Uhr kam es in der Willem-Barents-Straße in Rostock zu einem polizeilichen Einsatz. In einer Wohnung befand sich eine 43-Jährige männliche deutsche Person in einem psychischem Ausnahmezustand. Es bestand die akute Gefahr einer Selbst- sowie einer Fremdgefährdung. Zur Einsatzbewältigung wurden neben Einsatzkräften der Feuerwehr auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei hinzugezogen. Durch die Feuerwehrkräfte wurden vor dem Gebäude Sprungtücher vorbereitet. Mit dem Eintreffen der Spezialeinsatzkräfte der Polizei vor Ort verließ die männliche Person eigenständig die Wohnung und konnte durch die Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss wurde diese zur weiteren medizinischen Behandlung in eine nahgelegene Klinik verbracht. Mirco Kurzhals Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

