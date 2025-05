Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an PKW durch Steinwurf

Koblenz (ots)

Am Samstag, dem 17.05.25, ca. 13:27 Uhr, warf ein bislang unbekannter Mann in der Emser Straße 45 in KO-Pfaffendorf einen Stein gegen einen geparkten PKW. Der PKW befand sich auf dem dortigen Parkplatz zum Rhein hin, in unmittelbarer Nähe zur Pfaffendorfer Brücke. An dem Fahrzeug, einem grauen Ford Fiesta, entstand eine Delle. Der Täter entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Er wird wie folgt beschrieben: Südländer, lockige kurze Haare, weinrote Kleidung, Sonnenbrille auf dem Kopf, ca. 20-30 Jahre alt, führte eine Handtasche mit. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Lahnstein zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell