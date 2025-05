Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht in Bendorf - Zeugen gesucht

Bendorf (ots)

Am Mittwochabend, 14.05.2025, wurde in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Pkw in der Rheinstraße in Bendorf, im Kurvenbereich auf Höhe des dortigen Sportplatzes, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Nach Spurenlage ist es wahrscheinlich, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein Gespann, bestehend aus einem Pkw mit Anhänger, gehandelt haben könnte.

Die Polizeiinspektion Bendorf bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Polizeiinspektion Bendorf

PHK Sandro Müller

