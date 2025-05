POL-PDKO: Antrittsbesuch des neuen Bezirksdienstes: Polizei Simmern und Verbandsgemeinde Kastellaun setzen auf Bürgernähe

Braubach (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 15./16.05.25, kam es um Mitternacht zu einem Vollbrand von zwei Gartenparzellen in den Gartenanlagen, parallel zur Charlottenstraße, in Braubach. Insgesamt wurden durch den Brand vier Gartenparzellen beschädigt. Zwei der Parzellen sind nahezu vollständig ausgebrannt. Es wurden keine Personen verletzt. Es entstand jedoch ein hoher Sachschaden. Die Feuerwehr ...

