POL-HRO: Minibagger von Baustelle bei Kobrow im Landkreis Ludwigslust-Parchim entwendet

Kobrow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

In dem Zeitraum vom 22.08. bis 25.08.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter einen Minibagger von einer an einem Waldweg bei Kobrow gelegenen Baustelle. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Mitarbeiter der vor Ort beauftragten Baufirma wurden am Morgen des 25.08.2025 auf den Diebstahl aufmerksam, als sie vor Ort die Arbeit aufnehmen wollten. Wie die Täter das orangefarbene, verschlossene Baufahrzeug des Herstellers Kubota abtransportiert haben ist derzeit unklar. Laut Aussage der geschädigten Firma ließe sich der Motor des Baggers ausschließlich mit dem Originalschlüssel starten. Der Stehlschaden wird laut vorliegenden Angaben mit etwa 25.000 Euro angegeben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Sternberg unter der Rufnummer 03847 - 43270, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

