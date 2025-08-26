PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisster 54-Jähriger aus Rostock wieder zurück - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Rostock (ots)

Der seit dem 22.08.2025 vermisste 54-jährige Mann aus Rostock - siehe Pressemitteilung:https://t1p.de/nsdsk konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen Daten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

