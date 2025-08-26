Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Personenüberprüfung führt zur Festnahme

Schwerin (ots)

Am gestrigen Montagvormittag, den 25.08.2025, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schwerin gegen 10:00 Uhr im Bereich Marienplatz /Goethestraße eine männliche Person.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die eingesetzten fest, dass gegen den 34-jährigen schwedischen Staatsangehörigen ein europäischer Haftbefehl wegen Brandstiftung vorlag. Der Mann wurde daraufhin festgenommen.

Noch im Laufe des Tages soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

