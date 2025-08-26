POL-HRO: Personenüberprüfung führt zur Festnahme
Schwerin (ots)
Am gestrigen Montagvormittag, den 25.08.2025, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schwerin gegen 10:00 Uhr im Bereich Marienplatz /Goethestraße eine männliche Person.
Bei der Überprüfung der Personalien stellten die eingesetzten fest, dass gegen den 34-jährigen schwedischen Staatsangehörigen ein europäischer Haftbefehl wegen Brandstiftung vorlag. Der Mann wurde daraufhin festgenommen.
Noch im Laufe des Tages soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell