PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rauschmittelbeeinflusster Fahrer ohne Fahrerlaubnis auf der B103 gestoppt

Rostock (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem Beamte des Autobahnpolizeireviers Dummerstorf am gestrigen Abend, 25. August 2025, einen 41-jährigen Fahrer stoppen konnten, der sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte.

Gegen 19:20 Uhr fiel der Mann den Einsatzkräften auf der B103 in Fahrtrichtung Rostock auf, weil er im Baustellenbereich die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritt und anschließend auf Anhaltesignale nicht reagierte. Am Schutower Kreuz brachten die Beamten den VW Golf schließlich zum Anhalten und veranlassten den Fahrer zum Aussteigen.

Der 41-jährige Deutsche gab an, aufgrund einer fehlenden Fahrerlaubnis sowie zuvor konsumierter Betäubungsmittel versucht zu haben, sich der Kontrolle zu entziehen. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände stellten die Einsatzkräfte entsprechende Substanzen sicher.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3042
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 13:35

    POL-HRO: Vollsperrung der L 37 nach schwerem Verkehrsunfall zwischen Karow und Krakow am See

    L37/Karow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) - Gegen 12:25 Uhr ereignete sich auf der L 37 zwischen den Ortschaften Karow und Krakow am See ein schwerer Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines PKW. Aufgrund des Einsatzes diverser Rettungskräfte und der sich anschließenden Bergungsmaßnahmen ist die L 37 gegenwärtig voll gesperrt. Nach aktuellem Stand ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:36

    POL-HRO: Personenüberprüfung führt zur Festnahme

    Schwerin (ots) - Am gestrigen Montagvormittag, den 25.08.2025, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schwerin gegen 10:00 Uhr im Bereich Marienplatz /Goethestraße eine männliche Person. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die eingesetzten fest, dass gegen den 34-jährigen schwedischen Staatsangehörigen ein europäischer Haftbefehl wegen Brandstiftung vorlag. Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren