Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster aus Wismar

Wismar (ots)

Die Suche nach der vermissten 81-jährigen Frau aus Wismar kann 
eingestellt werden. Die Dame wurde soeben wohlbehalten im Stadtgebiet
von Wismar aufgegriffen. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung
für die Suche und bittet die Medien, die personenbezogenen Daten der 
Vermissten zu löschen.

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

