Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht unter alkoholischer Beeinflussung

Riegelsberg (ots)

Am Sonntag, den 17.08.2025, um 04:17 Uhr, kam es in der Kirchstraße in 66292 Riegelsberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer kollidierte aufgrund alkoholischer Beeinflussung mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Trotz erheblicher Beschädigungen am eigenen PKW, entfernt sich der Unfallverursacher mit diesem unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Im Zuge umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte in der Ortslage Riegelsberg in seinem nicht mehr fahrbereiten PKW festgestellt werden. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen von der Fahrbahn entfernt werden. Aufgrund der absoluten Fahruntüchtigkeit des Fahrzeugführers und des damit einhergehenden Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallörtlichkeit, musste bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt werden. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell